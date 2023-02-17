قتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين

2023/02/17 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بأن صقور الجو وجهت ضربة لداعش في سلسلة جبال حمرين وقتلت 3 ارهابيين.

وذكرت الخلية، في بيان “ثائراً للشهداء الأبرار، واستمرارا للنهج التعرضي، ووفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين”.

وأضافت، أن “الضربة أسفرت عن قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية”.

وأكدت الخلية، أن “قطعاتنا الأمنية ستلاحق العناصر الإرهابية الجبانة ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان”.

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