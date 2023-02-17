حقيقة نقل ديربي النجف إلى خارج المحافظة

2023/02/17 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت إدارة نادي نفط الوسط، أن مباراة فريقها الكروي الأول أمام فريق النجف ستقام على ملعب النجف الدولي ولا صحة لنقلها إلى خارج المحافظة.

وذكر النادي في بيان أن “ادارة نادي نفط الوسط الرياضي، تبدي استغرابها الشديد من الاشاعات التي اطلقها عدد من المغرضين والتي مفادها نقل المباراة مع الشقيق الاكبر نادي النجف الرياضي ضمن منافسات الدوري الممتاز الى ملعب خارج المحافظة، وان تلك الغايات المريضة مكشوفة لزعزعة العلاقة الطيبة التي تجمع قطبي الكرة في مدينتنا المقدسة”.

وبين أن “الادارة تؤكد وتطمئن الجماهير بأنها لن تفكر اطلاقا بالخروج من ملعب المدينة لان هدفنا هو اسعاد الجماهير وراحتها دون ارهاقها بالسفر، ثم ان ادارة نفط الوسط تتذكر دائما الموقف المشرف للجماهير النجفية التي دعمت فريقنا في ليلة التتويج باللقب والتي رافقتنا الى العاصمة بغداد في المباراة النهائية ووفينا معهم بنقل لقب الدوري من العاصمة الى مدينة النجف الاشرف ليفخروا بهذا اللقب لأن نفط الوسط يرتبط جغرافيا بمدينتهم ليكون اسم محافظة النجف الاشرف في السجل الشرفي للدوري العراقي الممتاز”.

وأضاف البيان ان “الادارة ترى ان كرة القدم هي رسالة نبيلة لاسعاد الجماهير والمباراة لا تتعدى تنافس شريف ينتهي بثلاث نقاط نهنئ من يكسبها مقدما لان بالاخير الفريقين يعدان تؤم للكرة النجفية”.

يذكر ان الفريقان سيتواجهان ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز يوم الاحد المقبل.

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