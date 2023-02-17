الإعلام الأمني: قتل 3 عناصر من داعش في سلسلة جبال حمرين

2023/02/17 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل 3 عناصر من داعش في سلسلة جبال حمرين بضربة جوية.

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