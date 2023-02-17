"حالته مستقرة".. بيان حكومي: سيتم نقل الملازم أول ليث الخيكاني الى تركيا

2023/02/17 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأصدرت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن حالة الصحية للملازم الأول ليث الخيكاني إثر تعرضه يوم أمس أثناء تنفيذه عملية بطولية ضد العناصر الإرهابية في الطارمية.

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