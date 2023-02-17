2023/02/17 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم الجمعة، إن الاتفاقات السياسية و"ليس الأمور الفنية" هي من تحسم صيغة قانون الانتخابات المحلية.

وذكر النائب خالد حسن الدراجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات تحسمه الاتفاقات السياسية وليس الأمور الفنية، خاصة وأن القوى السياسية (الكبيرة) تؤيد اعتماد قانون القوائم القديمة والدائرة الانتخابات الواحدة".

ورأى أن "الأصلح والأنجح لانتخابات مجالس المحافظات القادمة اعتماد دوائر انتخابية متعددة وليس دائرة واحد تجهض حقوق المستقلين والمترشحين بشكل فردي".

وأشار الدراجي إلى أن "القوى السياسية الكبرى تجمع على قانون سانت ليغو القديم والدائرة الواحدة ما يقوض فرص القوائم الفردية ويصعّب فوزها الذي يتطلب الحصول على ٢٥ ألف صوتاً فأكثر".

وفي وقت سابق، انفردت (بغداد اليوم) بنشر المسودة الخاصة بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات لسنة 2023.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإن "المسودة تضمنت تغييرات بـ14 مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي يقع في مقدمتها استبدال عبارة مجالس المحافظات بـ "مجلس النواب ومجالس المحافظات" بكل مواد القانون".

وأوضحت كذلك أنه "تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها".

وأشارت الى أنه "على المفوضية التعاقد مع احدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة من اجل فحص أجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة برلمانية: قانون الانتخابات المحلية تحسمه الاتفاقات السياسية فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة برلمانية: قانون الانتخابات المحلية تحسمه الاتفاقات السياسية فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).