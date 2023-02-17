خلية الإعلام الأمني: مقتل 3 من

2023/02/17 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل 3 من عصابات تنظيم "داعش" الارهابي بضربة جوية في جبال حمرين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ثأراً للشهداء الأبرار، واستمرارا للنهج التعرضي، ووفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل ٣ عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "قطعاتنا الأمنية ستلاحق العناصر الإرهابية الجبانة ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان".

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