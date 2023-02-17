وزير الداخلية يعلن نجاح خطة تأمين الزيارة الرجبية

2023/02/17 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم):"على مدار أيام متواصلة وبجهد استخباري كبير، والتزام عالي المستوى بالخطط المرسومة، تمكن الأبطال في الأجهزة الأمنية من تأمين ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) في العاصمة بغداد، وكذلك في جميع الطرقات التي سلكها الزائرون من جميع محافظات البلاد، لإحياء هذه الذكرى الخالدة في ضمير الإنسانية".

وأضاف: "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية الحاشدة، فقد بذل منتسبو القوات الأمنية جهوداً كبيرة تستحق الثناء، كما أحيي الجهد الخدمي والمواكب والزائرين الذين تعاونوا مع إخوانهم وأبنائهم في الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن لهذه الجموع المؤمنة".

وكانت الامانة العامة للعتبة الكاظمية قد اعلنت في وقت سابق مشاركة اكثر من 12 مليون شخص في الزيارة الرجبية.

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