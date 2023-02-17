الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تتعمد التكتم على كارثة أوهايو

2023/02/17 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد التكتم على كارثة تسرب مواد كيميائية سامة في ولاية أوهايو نتيجة لخروج قطار عن مساره.جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، حيث تابعت أن “إدارة بايدن تتكتم بشدة حول الإخفاقات الأمريكية الناجمة عن فشل المنظمين المحليين فيما يتعلق […]

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