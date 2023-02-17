2023/02/17 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IkSpleyeXpY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يكشف عن آلية مصرفية جديدة مع أميركا بعد انتهاء مفاوضات واشنطن | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يكشف عن آلية مصرفية جديدة مع أميركا بعد انتهاء مفاوضات واشنطن | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).