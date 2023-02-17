2023/02/17 | 15:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: istHbR3TRJQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سبب لجوء الشباب الى تعلم الفنون القتالية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سبب لجوء الشباب الى تعلم الفنون القتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).