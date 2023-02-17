مناطيد الصين في الفضاء العالمي

2023/02/17 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يعني أن يُسقط سلاح الجو الأميركي منطاد صيني و3 اجسام مجهولة فوق ولايات ألاسكا وكارولينا الجنوبية وميشيغان وداخل مقاطعة اليوكون في كندا، وأن تؤكد الاستخبارات الأميركية أن واحد منها على الأقل هو بالون تجسس صيني لسرقة صور ومعلومات فوق الأراضي الأميركية؟

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