"لا تشويش ولا سرقة".. معهد حكومي أميركي: المباحثات مع الوفد العراقي غير مسبوقة

2023/02/17 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أشاد معهد دراسات تابع للحكومة الأميركية، اليوم الجمعة، بالمفاوضات الجارية بين الوفد العراقي والإدارة الأميركية حالياً، وقال إنها "لم تشهد أي تشويش أو سرقة للأضواء بالدعوات لإخراج قوات أميركا من العراق".

وقال "معهد السلام" في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "المباحثات التي قام بها الوفد العراقي في واشنطن خلال الأسبوع المنصرم، كانت "على غير العادة بالمقارنة مع السنوات السابقة".

وأضاف: "هذه المرة، الاجتماعات على المستوى العالي للجنة التنسيق الامريكية العراقية، لم تشهد أي تشويش او سرقة أضواء بالدعوات لإخراج القوات الامريكية من العراق، أو الدور الذي تلعبه داخل البلاد حالياً".

وأشار "معهد السلام" الحكومي الأميركي إلى "غياب الحديث عن وضع القوات الامريكية في العراق وجه جهود الجانبين نحو البحث في قضايا التعاون الاقتصادي، والتي سيطرت على المباحثات بشكل كامل، مبيناً، أن "تصريحات (رئيس الحكومة العراقية محمد شياع) السوداني حول حاجة العراق لبقاء القوات الأميركية، كان له الدور الكبير في إيقاف الجدل حول وجودها خلال مباحثات هذا العام".

وخاض الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين مباحثات مع مسؤولين أميركيين حول قضايا متعددة بينها الاقتصاد والطاقة والعلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، ولا تزال المباحثات جارية حتى الآن.

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