2023/02/17 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة

العراقية، باسم العوادي، اليوم الجمعة،

اعتماد سعر الصرف الرسمي في منافذ

الخطوط الجوية العراقية كافة، بدءاً من

اليوم.

وقال العوادي في بيان، إنه "التزاماً

بالعهد الذي قط

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