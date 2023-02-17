2023/02/17 | 16:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UmJFvQLlnMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يوقع مع اليكتريك بعد سيمنز.. بانتظار النتائج الايجابية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يوقع مع اليكتريك بعد سيمنز.. بانتظار النتائج الايجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).