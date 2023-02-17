2023/02/17 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن احتجاز أكثر من 150 شخصا يشتبه بتورطهم في أعمال النهب والسرقة في منطقة الزلزال في تركيا.وذكرت وزارة العدل التركية أنه “فيما يتعلق بـ 319 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات التركية تحتجز 150 شخصا بتهمة النهب في منطقة الزلزال المركز الخبري الوطني.

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