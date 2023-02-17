2023/02/17 | 16:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة المحتوى الرقمي.وقال...

ظهرت المقالة هيئة الإعلام والاتصالات: وثيقة المحتوى الرقمي مسودة وليست رسمية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات: وثيقة المحتوى الرقمي مسودة وليست رسمية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات: وثيقة المحتوى الرقمي مسودة وليست رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).