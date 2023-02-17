2023/02/17 | 16:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن جهاز الطوارئ في موسكو أن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول لغمين...

ظهرت المقالة خبراء المتفجرات يبطلون مفعول لغمين في محطة لسكك وسط موسكو أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء المتفجرات يبطلون مفعول لغمين في محطة لسكك وسط موسكو) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء المتفجرات يبطلون مفعول لغمين في محطة لسكك وسط موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).