التنقل الذكي.. مسؤول إماراتي يوضح لـCNN الجهود المبذولة

2023/02/17 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف سيف غباش، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة والمعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عن إطلاق أول مؤسسة بحثية فكرية على مستوى الشرق الأوسط تعنى بالتنقل الذكي، وذلك في مقابلة مع CNN على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي 2023.

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