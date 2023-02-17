توضيح صادر عن وزارة الصحة بشأن جرحى القوات الأمنية

2023/02/17 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، توضيحًا بعد اتهامات طالت الكوادر الصحية بالتقصير مع جرحى القوات الامنية خلال عملية الطارمية ولاسيما الملازم ليث الخيكاني.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "ردًّا على ما عرضه البعض في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات خطيرة لوزارة الصحة بالتقصير تجاه جرحى القوات الأمنية البطلة؛ تؤكد الوزارة، انه تم استقبال الجريح الملازم البطل ليث الخيكاني الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس ١٦ شباط ٢٠٢٣ وكان فاقداً للوعي مع اصابة مباشرة في الجمجمة".

واضافت انه "بعد اجراء المفراس تبين اصابته بشظايا متعددة سببت له تهتكاً في الدماغ وجروحا في جذع الدماغ مع نزف، وادخل المصاب على اثرها الى صالة العمليات الساعة الخامسة حيث تم اجراء العملية الجراحية من قبل فريق متخصص بجراحة الجملة العصبية مع مختصي التخدير".

واوضحت انه "نُقل المريض بعدها الى ردهة العناية المركزة ولايزال تحت المراقبة المشددة وحالته حرجه لحد اللحظة وتتم المتابعة المباشرة منذ وصوله من قبل السيد وزير الصحة وتؤكد وزارة الصحة بانها قامت بواجبها المهني وفقاً للاعراف الطبية المتعارف عليها".

واعتبرت ان "استغلال تضحيات الابطال لغرض تحقيق انتشار اعلامي من قبل البعض دون اعتبار لكل القوانين والانظمة ومنها خصوصية المرضى اضافةً الى تضليل الرأي العام وانكار دور الكوادر الطبية والتمريضية والصحية يعد انتهاكا خطيرا لقواعد العمل الاعلامي الرصين وتهديدا للأمن الصحي للبلاد وستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانوية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة ويحرض ضد المؤسسات الصحية ومنتسبيها".

وزارة الصحة

الجمعة ١٧ شباط ٢٠٢٣

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