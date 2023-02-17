وزير الدفاع يزور الجريح الملازم أول ليث الخيكاني في مستشفى الكاظمية

2023/02/17 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الجمعة، الجريح الملازم أول ليث الخيكاني في مستشفى الكاظمية.

وقال إعلام الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن العباسي "زار الجريح البطل الملازم أول ليث الخيكاني الراقد في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة يوم أمس أثناء تنفيذه عملية بطولية ضد العناصر الإرهابية في الطارمية".

واستمع الوزير بحسب البيان الى "شرح مفصل من الأطباء عن الحالة الصحية للجريح البطل"، موعزا بـ"تذليل جميع المعوقات وتنفيذ جميع ما يحتاجه الجريح البطل".

وتابع البيان "ورافق وزير الدفاع خلال الزيارة، قائد عمليات بغداد وعدد من كبار ضباط الوزارة".

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