2023/02/17 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، مع السيناتور

الأمريكي كريس فان هولين، العلاقات

المشتركة بين البلدين وسبل توطيدها في

مجالات عدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وامريكا يبحثان العلاقات المشتركة وسبل توطيدها في مجالات عدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وامريكا يبحثان العلاقات المشتركة وسبل توطيدها في مجالات عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).