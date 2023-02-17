مبلغ جديد.. مصرف الرافدين يحدد السقف الأعلى لبيع الدولار للمسافرين

2023/02/17 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة،

السقف الأعلى لبيع الدولار للمسافرين

في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي.

ذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن

"منفذ المطار يقوم ببيع 7 آلاف دولار كحد

أعلى للمسافر و

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