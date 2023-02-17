واشنطن تؤكد دعم

2023/02/17 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، السيناتور الأميركي كريس فان هولين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث علاقات التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسبل توطيدها في مجالات عدة".

كما تناول اللقاء، "جهود العراق المتواصلة في مكافحة الإرهاب والتطرّف، وتأكيد دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الحالية، والمسار الذي تنتهجه في تنفيذ برنامجها الحكومي".

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