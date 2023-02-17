الحكومة تعلن اعتماد سعر الصرف الرسمي بجميع منافذ الخطوط الجوية

2023/02/17 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الجمعة، اعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار في جميع منافذ الخطوط الجوية، ابتداءً من اليوم.

وقال العوادي في بيان: "التزاماً بالعهد الذي قطعته الحكومة أمام الرأي العام بمتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في الجلسة السابعة، بمتابعة كلّ المؤسسات العراقية المعنية بتطبيق سعر الصرف الجديد، ومساعدتها في تسهيل أي معوّق يحول دون تطبيق القرار، تمّ العمل المباشر والجدّي على حلّ إشكالية سعر الصرف في تذاكر الخطوط الجوية العراقية، وتم ابتداءً من اليوم، اعتماد سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً، في منافذ الخطوط الجوية العراقية كافة".

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