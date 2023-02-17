2023/02/17 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من العتبة الحسينية المقدسة،

الجمعة، الاطفال المصابين من ضحايا

الزلزال المدمر في مدينة اللاذقية

السورية.

وتنشر وكالة نون الخبرية صوراً حصرية

لزيارة الوفد .

تصوير: رسول العوادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي من العتبة الحسينية المقدسة يزور الاطفال المصابين جراء الزلزال في سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي من العتبة الحسينية المقدسة يزور الاطفال المصابين جراء الزلزال في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).