وزير الكهرباء يؤكد أهمية تحقيق استقرارية التجهيز لمحافظات الفرات الأوسط

2023/02/17 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم

الجمعة، أهمية وضع المعالجات اللازمة

والسريعة التي من شأنها تحقيق استقرار

التجهيز لمحافظات كربلاء المقدسة

والنجف الأشرف والديوانية وبابل خلال

الصيف المقبل.

وذكر

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