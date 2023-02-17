إنّها الحوراء (عليها السلام) .. فماذا يتصوّر العالم؟

2023/02/17 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أوس ستار الغانمي

تتمتع السيدة زينب الكبرى (عليها

السلام) بتكامل نواحي العظمة وجلالة في

سرها وخلودها وخلقتها وشخصيتها الفردية

من ناحية وسائل ضبط النفس فهي مكمله لا

تحتاج الى التعريف من أي فئة كا

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