2023/02/17 | 17:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الناصرية: تجريف مدينة الألعاب جرى في 2019 وسنستردها رغم التهديدات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/17 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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