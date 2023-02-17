السوداني يلتقي نظيره الأرميني نيكول باشينيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59

2023/02/17 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، نظيره الأرميني نيكول باشينيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل في مقرّ إقامته، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها وزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والأرميني، كما شهد اللقاء التفاهم على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، في مجالات، السياحة والصناعة والطاقة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء لنظيره الأرميني بحسب البيان عن "رغبة العراق في الانفتاح على جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى التعاون الإقليمي والدولي، بما يمكّن من تجاوز التحديات المشتركة، ويدعم أمن المنطقة واستقرارها".

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