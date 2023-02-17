العراق وأرمينيا يبحثان تفعيل اللجان المشتركة بمجالات السياحة والصناعة والطاقة

2023/02/17 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ إقامته اليوم الجمعة، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها وزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



كما شهد اللقاء التفاهم على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، في مجالات؛ السياحة والصناعة والطاقة".

وأعرب السوداني لنظيره الأرميني عن "رغبة العراق في الانفتاح على جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى التعاون الإقليمي والدولي، بما يمكّن من تجاوز التحديات المشتركة، ويدعم أمن المنطقة واستقرارها".

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