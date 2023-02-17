2023/02/17 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عندما قال يوم أمس بانه لن ‏يقدم أي اعتذار بشأن إسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني الذي دخل الأجواء الأمريكية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكين ترد على عدم اعتذار بايدن بشأن إسقاط المنطاد الصيني المركز الخبري الوطني.

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