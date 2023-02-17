2023/02/17 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد إجراء قرعة للأندية المتأهلة إلى الدور التأهيلي للدرجة الأولى.وذكر الاتحاد في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن” لجنة المسابقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد العراقي يعلن موعد إجراء قرعة للأندية المتأهلة للدرجة الأولى المركز الخبري الوطني.

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