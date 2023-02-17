استياء بعد فيديو

2023/02/17 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الجمعة، إنه حصل على شريط مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام مجموعة مسلحة تابعة للجيش السوري الحر باستغلال "فاضح" لمعاناة متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي وراح ضحيته الآلاف.

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