2023/02/17 | 19:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O5VSjsKqTjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أجواء زيارة ذكرى #استشهاد_الامام_الكاظم (ع) #السومرية #العراق #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أجواء زيارة ذكرى #استشهاد_الامام_الكاظم (ع) #السومرية #العراق #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).