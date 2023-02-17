2023/02/17 | 19:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو مؤتمر ميونخ وما أهميته للعراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eOlz6B7xL6w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو مؤتمر ميونخ وما أهميته للعراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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