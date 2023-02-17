بُني علي.. كي لا تقع في المحتوى الهابط في النشر الألكتروني إليك هذه المعايير - الجزء الثاني

2023/02/17 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

للأبناء حق على الآباء, ومن حق الآباء أن

يعلموا بأن أبنائهم منهم ومضاف إليهم

بالخير وبالشر في هذه الدنيا.



وكما ورد

عن الإمام زين العابدين (ع) أنه قال

:(وأما حقّ ولدك فأن تعلم انّه منك

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