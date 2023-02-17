الإعداد الروحي.. سَعي الإنسان وكدحه في إعداده روحياً ـ الجزء الرابع عشر والاخير

2023/02/17 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

ـ سَعي الإنسان وكدحه في إعداده روحياً:

القرآن وصف العلاقة المراد تحققها في

الإرتباط بالله عزوجل بأنها موصوفة

بالكدح: (إنك كادح إلى ربك كدحاً

فملاقيه) فما هو هذا ال

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