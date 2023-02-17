بُني علي.. إحذر (أهل العرفان) أهل الدعاوى الباطلة - الجزء الاول

2023/02/17 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

للأبناء حق على الآباء, ومن حقهم أن يعلم

الآباء أنهم منهم ومضاف إليهم بالخير

وبالشر في هذه الدنيا.



وكما ورد عن

الإمام زين العابدين (ع) أنه قال :(وأما

حقّ ولدك فأن تعلم انّه منك ومضاف إ

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