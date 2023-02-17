بارزاني يبلغ ماكرون بـ

2023/02/17 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف ممثل حكومة إقليم كردستان في فرنسا، علي دولمري، أن رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعهما أمس في باريس بـ"أمر مهم" يخص إيرادات نفط كردستان.

ووصف دولمري في تصريح صحفي، اليوم، الاجتماع بـ"الإيجابي والناجح"، وقال أن الاجتماع شهد بحث الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان، "وقد تحدث بارزاني بشكل خاص لماكرون عن كل ما نحتاجه الآن كي لا نعتمد إلى إيرادات النفط فقط، وأن نعتمد في المستقبل على الإيرادات المحلية، خصوصاً في مجالي الزراعة والسياحة".

وأضاف المسؤول الكردي، أن ماكرون يرى بأن "علاقات جيدة بين أربيل وبغداد ستسهم في استقرار العراق".

وبحث بارزاني وماكرون "الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين أربيل وبغداد، في ضوء الاهتمام الفرنسي بإقليم كردستان والعراق" وفقاً للمتحدث.

ولفت دولمري، الى، إن رئيس حكومة إقليم كردستان، سيلتقي خلال زيارته بالشركات والمستثمرين الفرنسيين، منوهاً إلى أن "أكثر ما يحتاجه العراق وإقليم كردستان في الوقت الراهن هو الاستقرار".

يشار الى ان زيارة مسرور بارزاني تأتي بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية الشهر الماضي.

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