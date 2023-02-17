رجل بذراع خارق

2023/02/17 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

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نال الجد الأمريكي "جيف دابي" (59 عاما) من ولاية مينوسوتا شهرة واسعة على منصة تيك توك، لشبهه الكبير بشخصية "بوباي"الكرتونية.

ومنذ طفولته شُخص جيف بإصابته بداء الفيل، وهو مرض طفيلي يحدث بسبب عدوى عن طريق لدغات البعوض، تسبب تلفا بالجهازالليمفاوي، ما ينتج عنه تضخم "غير طبيعي" في الأطراف.

وقال جيف في مقابلة حديثة له مع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن زملاءه في المدرسة أطلقوا عليه اسم "بوباي"، بعد فوزه لسنواتبمسابقات مصارعة الأذرع، كما تم تتويجه ببطولة الدولة.

ونال جيف شهرة واسعة على منصة "تيك توك" مؤخرا، بعد حصوله على أكثر من 1.3 مليون متابع، وذلك بعد أن استعرض ضخامة ذراعيهفي فيديوهات طريفة.

وقال جيف: "عندما يرونني بعض الناس في الشارع يتجمدون لمدة دقيقة، وبعضهم يرفض الحديث معي".

وأضاف: "أعرف على الفور عندما يلاحظني أحدهم، يصبح وكأنه لا يصدق ما يراه أمامه".

وتابع: "الأطفال هم الأقرب إلى قلبي، فهم ليسوا خجولين، تراهم يقتربون مني ويسألونني: ما سبب ضخامة يديك؟..



أحب صراحتهم".

وعن مقطع الفيديو الذي كان وراء شهرته، قال جيف: "فيديو قصير وبسيط، حملت فيه سطح طاولة صنعته، ووضعته على حامل..



فحصلتعلى 30 مليون مشاهدة".

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