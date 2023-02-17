البصرة.. ترحيل 50 أجنبيًا مخالفًا لشروط الاقامة

2023/02/17 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الجمعة، ترحيل 50 أجنبيًا مخالفًا لشروط الاقامة من محافظة البصرة.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قسم شؤون الاقامة/شعبة الابعاد ضمن مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في محافظة البصرة، قام بترحيل (٥٠) اجنبيا مخالفا لانظمة الإقامة”.وأكدت المديرية “استمرارها بملاحقة كل من […]

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ترحيل 50 أجنبيًا مخالفًا لشروط الاقامة أولاً على ايرث نيوز.

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