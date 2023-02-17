"يخشى أن يسقط الناتو طائرته".. صحفي: بوتين يتنقل الآن بقطار مدرع

2023/02/17 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك المراسل الاستقصائي إيليا روزديستفينسكي ما يعرفه عن القطار المدرع الذي يقول مركز "Dossier" إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يستخدمه في تنقلاته بدلاً من طائرته الخاصة.

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