نائب سابق: السوداني ألغى قرار استنزف جيوب الفلاحيين لاكثر من 9 سنوات

2023/02/17 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس لجنة الزراعة النيابية الاسبق فرات التميمي، الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء الغى قرارا استنزف جيوب الفلاحين لاكثر من 9 سنوات.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاحداث الامنية بعد 2014 فرضت قرارات محددة في محاولة لمنع استخدام بعض المواد في التفجيرات ومنها سماد اليوريا ما ادى الى تعقيدات كبيرة على اليات انتقاله بين المحافظات “.

واضاف، ان “سماد اليوريا مادة فعالة في تغذية المحاصيل الزراعية ومنها الحبوب لذا كان الحصول عليه صعب وباسعار عالية جدا لان هناك تجار استغلوا الوضع من خلال رفع الكلفة واحتكاره ما ادى الى استنزاف جيوب الفلاحيين لاكثر من 9 سنوات”.

واشار الى ان “قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالغاء الاجراءات حيال سماد اليوريا والسماح بانتقاله من اقليم كردستان الى بقية المحافظات خطوة مهمة لاسناد القطاع الزراعي وخفض كلفته ومنع احتكاره من قبل البعض لكن القرار يحتاج الى متابعة لان هناك بعض العراقيل تفرض في السيطرات”.

وكانت السيطرات تفرض اجراءات مشددة حيال دخول سماد اليوريا في اغلب المحافظات بعد 2014.

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