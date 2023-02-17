FBI يعلن احتواء حادث سيبراني على شبكة كمبيوتر

2023/02/17 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت مصادر لشبكة CNN إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بحادث سيبراني ضار هاجم جزءا من شبكة الكمبيوتر الخاصة به في الأيام الأخيرة.

وقال مصدران مطلعان للشبكة الأمريكية إن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقدون أن الحادث يتعلق بنظام كمبيوتر تابع للمكتب يستخدم في التحقيقات في صور الاستغلال الجنسي للأطفال.

وكشف أحد المصادر أن الهجوم استهدف مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك، وهو أحد أكبر المكاتب وأكثرها شهرة.

وقال المكتب في بيان: “نحن على علم بالحادث ونعمل للحصول على معلومات إضافية”، مشددا على أن “هذه حادثة منعزلة تم احتواؤها.



ولأن هذا تحقيق مستمر، ليس لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي مزيد من التعليقات في هذا الوقت”.

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