2023/02/17 | 19:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة:افتتحت الإمارات مركزًا يضم أول كنيس يهودي للعامة إلى جانب مسجد وكنيسة،...

ظهرت المقالة الامارات تفتتح كنيسا يهوديا هو الثاني في بلاد مسلمة أولاً على المسلة.

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