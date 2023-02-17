2023/02/17 | 19:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الجمعة، إكمال المستلزمات اللوجستية لنقل...

ظهرت المقالة الدفاع تؤكد إكمال المستلزمات لنقل الضابط الجريح بعملية الطارمية الى خارج العراق للعلاج أولاً على المسلة.

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