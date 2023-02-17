2023/02/17 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، الجمعة، مقتل (حمزة الحمصي) القيادي البارز في تنظيم داعش الارهابي.

وأشار بيان للقيادة الامريكية الى ان مقتل (الحمصي) تم "خلال عملية يوم أمس من جراء غارة أمريكية في شمال شرقي سوريا".

ولم يفصح البيان عن المزيد من المعلومات حول مقتل الإرهابي، كما لم يشر الى وقوع ضحايا من المدنيين في العملية، بإنتظار المزيد من التفاصيل المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

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