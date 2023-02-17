شرطة أربيل تلقي القبض على إيراني

2023/02/17 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شرطة محافظة اربيل باقليم كردستان اليوم الجمعة، اعتقال ايراني "مثلي الجنس" بحوزته 12 الف دولار.

وقالت شرطة اربيل في بيان تقلته (بغداد اليوم)، إن "شرطة محافظة أربيل تلقي القبض على متهم إيراني مثلي جنسيا ومقيم في تركيا بحوزته 12 ألف دولار أمريكي".

واضافت انه "تم ضبط المبلغ وتنظيم تحقيقات لغرض إحالة الترتيبات القانونية إلى محكمة أربيل".

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