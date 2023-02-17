مداهمة وكر ضخم لتدوير وتهريب النفط ومشتقاته في ذي قار (صور)

2023/02/17 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

داهمت قوة أمنية، وكراً ضخماً لتدوير وتهريب النفط ومشتقاته في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبناء على المعلومات الاستخبارية الواردة داهمت قوة مشتركة، وكراً لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في محافظة ذي قار واعتقال متهم كان متواجداً داخل الوكر".

وأشار البيان الى، أن "العملية أنتجت العثور على خزانات مختلفة الأحجام والسعات معبأة بمنتوج نفطي مجهول النوعية".

وتحرزت القوة أ"على المضبوطات بُغية مصادرتها مع إيداع المتهم بالتوقيف تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعرض الاوراق التحقيقية على القضاء المختص إستناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008" وفقاً للبيان.

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