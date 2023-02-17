2023/02/17 | 20:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثث 18 مهاجراً داخل شاحنة في بلغاريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/17 | 20:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثث 18 مهاجراً داخل شاحنة في بلغاريا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثث 18 مهاجراً داخل شاحنة في بلغاريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).